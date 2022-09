[IMAGENS VÍDEO ELEVEN SPORTS]



O Atlético de Madrid empatou a uma bola no País Basco, ante a Real Sociedad, e já está a cinco pontos do líder Real Madrid quando estão cumpridas apenas quatro jornadas.



Com João Félix em campo todo o jogo, os colchoneros marcaram primeiro por Álvaro Morato. Um golo feliz da equipa de Simeone, uma vez que Ferreira-Carrasco tentou o canto direto, a bola esbarrou no poste e o avançado espanhol atirou a contar.



Morata bisou à passagem da meia-hora de jogo, mas o lance foi invalidado por mão de Félix no início do lance. O internacional português dominou na área e foi desarmado quando se preparava para rematar com a bola a sobrar para o avançado que fez o 2-0. No entanto, após o árbitro rever o lance no monitor, decidiu anular o golo.



Pouco depois, José María Giménez ficou perto de um golo sensacional: um pontapé de muito longe que só não entrou porque Remiro defendeu para a trave.



O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões - tem encontro marcado com os portistas na próxima quarta-feira - não marcou e acabou por sofrer. Aos dez minutos da etapa complementar, Mohamed-Ali Cho cruzou e Umar Sadiq, o sucessor de Isak, cabeceou nas costas de Reinildo para o 1-1.



O avançado nigeriano consumou a reviravolta basca depois de um passe sensacional de Kubo. No entanto, o lance foi invalidado por fora de jogo do ex-Almería. Por outro lado, o Atlético de Madrid poderia ter chegado à vitória não fosse um enorme desperdício de Correa depois de uma assistência notável de Félix. O português obrigou ainda Remiro a defesa apertada no último suspiro.



Refira-se que nos minutos finais Jan Oblak foi substituído por lesão e é, para já, dúvida para o duelo contra o FC Porto.



O Atleti tem sete pontos e está no terceiro lugar à condição - Athletic, Barça, Villarreal ainda vão jogar nesta jornada. Por sua vez, a Real Sociedad também tem sete pontos.