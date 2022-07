As declarações anteriores do presidente do Atlético Madrid não deixaram grande margem para dúvidas relativamente a uma eventual contratação de Cristiano Ronaldo.

Mas quando um presidente diz ser «praticamente impossível» a contratação de um jogador, isso significa que, como se costuma dizer, não há fumo sem fogo.

Por isso mesmo, os adeptos colchoneros manifestaram-se: fizeram-no através de uma carta aberta e, depois, com uma tarja bem grande que mostraram num jogo particular do Atlético.

Agora, durante a apresentação de Nahuel Molina, Enrique Cerezo, presidente do colchoneros, deu o plantel como fechado, procurando também, dessa forma, colocar um ponto final sobre o assunto e serenar os adeptos. «Com esta contratação, a nossa direção desportiva consegue encaixar a última peça que procurávamos. Repito aos nossos amigos jornalistas: com esta contratação conseguimos encaixar a última peça que procurávamos!», disse o dirigente.