O presidente da FIFA revelou que este ano não haverá Mundial de Clubes em dezembro. Lembre-se que a competição deveria decorrer em dezembro, no Qatar.



«Algumas confederações não vão concluir os seus torneios continentes de clubes este ano. Por isso, não será possível manter o plano original. Estamos a conversar para fazer [o Mundial de Clubes] no Qatar no próximo ano. Há algumas situações mais importantes do que o futebol, como a saúde, e temos de levar isso em consideração», referiu Gianni Infantino, após a realização do 70.ª edição do congresso anual.



De resto, esta será a última edição do Mundial de Clubes no atual formato, visto que a FIFA pretende alterar a competição.