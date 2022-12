Falta menos de uma semana para o ano civil acabar, e por isso, não vai haver muitos mais jogos em 2022.

Antes da entrada em 2023, o Maisfutebol faz um apanhado dos principais goleadores da Europa. Afinal, nos grandes campeonatos europeus, quem foi o rei do golo?

Num apanhado que conta com as dez ligas mais bem classificadas do ranking da UEFA (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália, França, Países Baixos, Portugal, Bélgica, Escócia e Áustria), destaque para a presença de três «portugueses» na lista.

Veja na galeria acima associada os 25 jogadores que mais fizeram golos nos principais campeonatos da Europa em 2022 (a nível de clubes).