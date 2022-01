Após um empate e uma derrota nas duas últimas jornadas da Premier League, o Chelsea regressou aos triunfos este domingo ao bater o rival londrino Tottenham, por 2-0.

Hakim Ziyech reservou o momento alto do jogo para os 47 minutos. O atacante marroquino recebeu na ala direita, disparou em arco para o fundo das redes dos spurs e deixou Hugo Lloris «pregado» ao relvado.

Oito minutos depois, Thiago Silva dilatou a vantagem dos «blues». Após um livre batido por Mason Mount, o internacional brasileiro surgiu no meio de dois adversários a cabecear para golo.

Depois das duas vitórias no início de janeiro, para a Taça da Liga, o Chelsea vence os «spurs» pela terceira vez. A formação de Antonio Conte - de regresso a Stamford Bridge – desperdiçou a oportunidade de aproveitar o empate do Arsenal e intrometer-se na luta europeia.

Já o Chelsea, permanece no terceiro lugar, com menos um ponto do que o Liverpool, mas mais dois jogos realizados.