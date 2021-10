O Ajax reforçou a liderança da Eredivisie ao triunfar por 2-0 no terreno do Heerenveen, em jogo da 9.ª jornada da prova.



O adversário do Sporting na Liga dos Campeões quebrou a resistência do adversário com um golo de Haller aos 24 minutos. Na segunda metade, Neres recebeu de Tadic, fez o 2-0 e confirmou o triunfo do campeão dos Países Baixos.



O Ajax segue na liderança da prova com 22 pontos, mais quatro que o PSV que ainda vai jogar este sábado.