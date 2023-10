O antigo avançado israelita Lior Asulin foi encontrado morto, após um ataque liderado pelo Hamas no sábado ao festival de música Supernova, no deserto Negev, perto da Faixa de Gaza, que vitimou cerca de 260 pessoas.

Durante a carreira, Asulin alinhou sobretudo no principal campeonato de Israel, tendo ainda passado pelos cipriotas do Apollon Limassol. O Hapoel Tel Aviv, que representou em 2007/08, deu conta da morte do ex-jogador, que festejava o 43.º aniversário no festival.

«Com grande tristeza, depois de muitas horas em que foi declarado como desaparecido, sabemos agora que o ex-jogador do clube, Lior Asulin, foi assassinado por terroristas numa festa em Ra'im», lê-se na nota do clube nas redes sociais.