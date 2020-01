Hertha e Schalke 04 empataram sem golos na abertura da jornada 20 da Bundesliga.



A equipa da capital germânica somou o segundo jogo sem perder enquanto os «mineiros» não vencem há duas partidas.



O Schalke 04 é sexto classificado da Bundesliga com 34 pontos, já o Hertha está no 13.º posto com 23.



Classificação da Bundesliga