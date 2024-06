Hirving Lozano, extremo mexicano que representava o PSV Eindhoven, saiu oficialmente para o San Diego FC, Major Soccer League americana.

O jogador assina por quatro temporadas, segundo anunciou o site oficial da equipa. No entanto, mantém-se no PSV até ao final do ano de 2024, chegando ao clube americano só em janeiro de 2025.

O San Diego adiantou que a estreia de Lozano só acontecerá, previsivelmente, no mês de fevereiro. O jogador será apresentado aos adeptos e à comunicação social americana no dia 13 de junho.

Aos 28 anos, Lozano volta à América do Norte. Começou a carreira no México, jogou no PSV, Napoli e voltou aos neerlandeses na última temporada.