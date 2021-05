Bicampeão holandês, Erik Ten Hag refletiu sobre a evolução nos desempenhos europeus do Ajax e usou o FC Porto e o Benfica como exemplos para lembrar que a sua equipa é das poucas capaz de desafiar os grandes da Europa.



«Quando cheguei ao Ajax ficávamos felizes com a qualificação para a Liga Europa. Agora, perdemos nos quartos de final e consideramos que é uma má prestação. Convém não criar grandes expectativas. A seguir a FC Porto e Benfica, somos a única equipa de um país pequeno a desafiar os grandes clubes da Europa», referiu à ESPN dos Países Baixos.



Refira-se que o emblema de Amesterdão alcançou as meias-finais da Liga dos Campeões em 2018/19. No ano anterior, os campeões dos Países Baixos falharam o apuramento para a Champions e foram eliminados nos 16 avos de final da Liga Europa enquanto este ano caíram da fase de grupos para a Liga Europa, tendo-se ficado pelos «quartos».