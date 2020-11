O antigo internacional holandês Van Basten lança uma biografia esta quinta-feira, onde traça os melhores e piores momentos da carreira, desde a conquista de títulos internacionais, as três bolas de outro e até ao calvário das lesões. O ex-avançado recorda os tempos em que não conseguia suportar as dores no tornozelo que levaram a colocar um ponto final na carreira, em 1995.

«Foi muito difícil porque passei do nível mais alto do futebol para o nível mais baixo de felicidade pessoal. Houve muita dor e problemas. Depois de muitos problemas com as operações, coxeava. Não conseguia fazer nada sem dor. Estava incapacitado e os médicos não me podiam ajudar. Fiquei assustado», assumiu ao The Guardian.

Apesar de lesionado, Johan Cruyff à data treinador do Ajax, insistia que o avançado jogasse nas competições europeias.

«Lesionei-me pela primeira vez em dezembro de 1986 [no Ajax] e não melhorou. Johan Cruyff disse: ‘Fazemos um acordo. Não jogas todas as competições nem fazes alguns treinos. Mas tens que jogar na Europa. Aconteça o que acontecer, tens que jogar a final’. Esse foi o acordo que fizemos. Na temporada seguinte, fui para Milão com o Gullit. Fiz os primeiros jogos em agosto e setembro, depois fui a outro médico em Barcelona e tomamos a decisão de operar. Já era tarde, porque o estrago estava feito», lembra.

O avançado, agora com 56 anos, contou também um dos episódios mais marcantes.

«Era meia-noite em 1994 e lembro-me de ter que rastejar da cama para a casa de banho e esquecer a dor, contei os segundos que demorava. Os umbrais da porta eram o pior, tinha que passar por eles sem tocar. Ao menor toque mordia os lábios para não gritar. Nunca fui mais rápido do que 120 segundos», revelou.

Marco van Basten jogou apenas no Ajax e no Milan durante toda a carreira. Nos 438 jogos que realizou apontou 306 golos e assumiu-se como uma das glórias do futebol holandês.