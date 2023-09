O presidente do Tigres FC, Édgar Páez, foi assassinado a tiro em Bogotá, após a derrota da equipa frente ao Atlético de Cali, no último sábado.



A tragédia ocorreu quando o dirigente, de 63 anos, seguia de carro com a filha em direção a casa. Páez foi assassinado por dois homens que seguiam numa mota.



Segundo o jornal «El Tiempo», que cita fontes policiais, Edgar Páez foi atingido no tórax, no pescoço e no crânio, acabando por não resistir enquanto a filha escapou ilesa. A polícia está a investigar o caso.



«É com profunda tristeza que informamos do assassinato do presidente da nossa instituição, o doutor Edgar Páez Cortés. Este lamentávle episódio ocorreu quando este regressava a casa depois do jogo disputado contra o Atlético FC. A família do Tigres e a comunidade desportiva estão devastados com o que aconteceu. Edgar Páez Cortéz era um apaixonado pelo futebol e um líder exemplar. O seu compromisso com a equipa e o desenvolvimento do futebol na nossa região, deixaram uma marca indelével em todos os que tiveram oportunidade de o conhecer. Agradecemos o respeito dos meios de comunicação e da comunidade neste momento difícil. As autoridades estão a investigar o caso», lê-se no comunicado divulgado pelo Tigres FC nas redes sociais.