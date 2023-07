A nova temporada está prestes a arrancar e, com ela, chegam novas regras. A partir deste mês de julho, entram em vigor algumas mudanças implementadas pelo International Football Association Board (IFAB), organismo que dita as leis do futebol internacional.

As novas regras estão relacionadas com os penáltis, foras de jogo, tempo de compensação e até medidas disciplinares.

Além disso, o termo «remates da marca de penálti» é substituído por «penáltis».

Conheça as leis que entram em vigor em julho:

Os guarda-redes devem ficar em cima da linha de golo, frente a frente com o batedor do penálti, sem tocar na barra, nos postes ou nas redes da baliza até que a bola seja rematada. Os guarda-redes não devem distrair injustamente o adversário que vai bater o penálti, de forma a nãp desrespeitar o jogo e o próprio executante;

O tempo desperdiçado por uma equipa durante os festejos dos golos também deverá ser levado em consideração na altura de determinar o tempo de compensação;

Caso não consiga identificar que elemento da equipa técnica, jogador do banco, jogador expulso ou responsável pela equipa cometeu uma infração, o árbitro deve sancionar o treinador principal com cartão;

Se um jogador ou outro elemento da equipa técnica estiver dentro de campo no momento em que a sua equipa marca golo e interferir na jogada, o árbitro deve marcar falta no local onde estava essa pessoa. Caso não haja interferência, o golo será validado, assim como se essa invasão acontecer por parte de um jogador ou elemento do staff da equipa que sofreu o golo;

Se um jogador estiver em fora de jogo e receber a bola de um adversário que a joga de forma deliberada e quando tem o controlo, não deverá ser marcado impedimento, inclusive se o defesa der mão de forma deliberada;

O jogador que cometeu um penálti só deve ser expulso se não tiver tentado disputar a bola. Se segurar, puxar ou empurrar o adversário, sem ter possibilidade de jogar a bola, deverá receber ordem de expulsão;

O árbitro assistente de reserva poderá auxiliar a equipa de arbitragem quando tiver uma visão mais clara daquilo que se passou em campo. Até aqui, apenas os dois árbitros auxiliares, o quarto árbitro, os dois árbitros assistentes adicionais e VAR/AVAR podiam intervir.