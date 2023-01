É mais um exemplo de que o sonho, no futebol, pode ser apenas o engodo da vida real.

Jerome Sinclair fez história no Liverpool. Ainda faz parte da história do Liverpool, de resto, como o jogador mais jovem a atuar pelo clube inglês.

A 26 de setembro de 2012, seis dias após o 16.º aniversário, foi lançado por Brendan Rodgers num jogo da Taça da Liga com o West Bromwich Albion, curiosamente o clube no qual tinha feito grande parte da formação.

Já passou uma década, é certo, mas Jerome Sinclair ainda só tem 26 anos. Podia estar no auge da carreira, mas a realidade é que nem sabe bem se ainda tem carreira. E como tal decidiu pensar em formas alternativas de ganhar a vida: no passado verão abriu um «franchising» de uma cadeia de venda de frango.

Depois da tal estreia histórica - e de um empréstimo ao Wigan -, Sinclair ainda fez mais quatro jogos pelo Liverpool. Os dois últimos já sob o comando de Jurgen Klopp, que ainda festejou um golo do jovem avançado.

Jerome recusou uma oferta de renovação e saiu do Liverpool em 2016. Assinou então pelo Watford, mas entrou numa espiral de empréstimos pouco felizes: Birmingham, Sunderland, Oxford United, VVV-Venlo e CSKA Sófia.

No verão passado terminou o contrato com o Watford, e Sinclair ficou desempregado. Ainda esteve à experiência no Oxford United, mas não ficou. Por essa altura inaugurou a loja de frango.

Pelo menos para já a carreira no futebol está congelada.