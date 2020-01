O tenista Elliot Benchetrit deu-se mal após pedir à rapariga que fazia a função de apanha bolas para descascar-lhe uma banana, momento prontamente impedido pelo árbitro John Bloom.

Benchetrit deu a banana à apanha-bolas, esta olhou depois para o árbitro e, ao olhar para Benchetrit, devolveu-lhe a banana, com o jogador de 21 anos a trocar depois algumas palavras, visivelmente insatisfeito, com o árbitro do encontro.

LEIA MAIS: todas as notícias de modalidades

O episódio aconteceu no encontro entre o francês, atual número 231 do ranking ATP e o cazaque Dmitry Popko, no passado sábado, nas rondas de qualificação do Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam do ano civil.