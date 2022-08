Shikabala deu esta segunda-feira uma prova das razões pelas quais o Sporting foi buscá-lo ao Egito: o esquerdino fez um golaço de levantar o estádio, já no período de descontos da partida.

O golo de Shikabala estabeleceu por isso o resultado final no triunfo por 3-0 do Zamalek sobre o Pyramids, que permitiu à equipa de Jesualdo Ferreira ficar com sete pontos de vantagem na liderança.