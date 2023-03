Épico!



O Arsenal entrou praticamente a perder, viu o Bournemouth fazer o 2-0, mas alcançou uma reviravolta incrível na meia hora final e venceu por 3-2 com um golo aos 90+7! Um jogo de loucos!



O adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa teve uma entrada horrível em jogo. Aos 9 segundos já o 19.º classificado da Premier League vencia graças a um golo de Billing - o segundo mais rápido da história da competição.



Com Fábio Vieira de início, os «gunners» encostaram o oponente ao seu último terço e nos minutos seguintes estiveram perto de empatar por Saka e Odegaard. Os «cherries» poucas vezes se aproximavam da baliza de Ramsdale, mas quando o faziam, causavam perigo.



A primeira parte ficou ainda marcada pela lesão de Trossard que forçou Arteta a lançar Smith-Rowe. A toda da partida manteve-se na segunda metade com o líder do campeonato a "sufocar» o oponente que marcou na primeira vez que foi à área contrária. Na sequência de um canto, Senesi silenciou o Emirates.



Faltavam mais de 30 minutos para o final da partida e questionava-se a capacidade do Arsenal em discutir o resultado. Thomas Partey, igualmente após um canto, reduziu para 2-1 e deu esperança aos londrinos.



Arteta introduziu Nelson no encontro e substituiu Smith-Rowe que havia entrado no primeiro tempo. A substituição surtiu efeito de imediato com o inglês, formado na academia dos «gunners», a assistir Ben White para o 2-2.



O Arsenal carregou à procura da reviravolta, acumulou remates de fora da área e pontapés de canto e foi já sem Fábio Vieira, quando o empate parecia o mais provável, que Nelson levou o Emirates à loucura. O inglês dominou de pé esquerdo à entrada da área e rematou sem hipóteses para Neto.



O triunfo suado deixa o Arsenal na liderança da Premier Leage e permite-lhe manter o City à distância de cinco pontos.