O plantel e a equipa técnica do Aston Villa, clube que disputa a Premier League de Inglaterra, acertaram uma suspensão salarial de 25 por cento durante quatro meses.

A medida do clube de Birmingham vai sofrer uma nova avaliação ao final do período em questão e serve para «ajudar o clube durante este período de incerteza» económica, provocado pela pandemia da covid-19, que ditou a suspensão no futebol profissional inglês, que ainda vigora.

«Jogadores, técnicos da equipa principal e dirigentes executivos concordaram em adiar 25 por cento dos seus salários por quatro meses», confirma o Aston Villa, em comunicado, este sábado, através do seu CEO, Christian Purslow.

O emblema inglês refere, ainda, que não vai recorrer ao furloughing, medida de afastamento temporário do emprego, garantindo o pagamento total dos salários ao pessoal não ligado ao futebol que trabalhe a tempo inteiro ou em regime parcial. «Serão mantidos e pagos integralmente durante o confinamento», explica o clube.