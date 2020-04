O Reino Unido regista 20.319 mortes pela covid-19, com mais 813 óbitos nas últimas 24 horas, informou este sábado o Ministério da Saúde britânico (NHS).

O número de casos é de 148.377, mais 4.913 do que no dia anterior, informou o organismo.

Os dados de óbitos são contabilizados até às 17 horas da véspera, apenas em hospitais, sendo compilados a partir de dados das direções regionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. O número total de casos é recolhido até às 9 horas do próprio dia (mesma hora de Portugal Continental).

Este sábado, as autoridades sanitárias lançaram uma campanha de informação para alertar as pessoas para a utilização do NHS, caso tenham sintomas de outras doenças além da covid-19.