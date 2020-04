O Norwich, uma das duas equipas da Premier League que aderiram ao programa de lay-off criado pelo Governo britânico para fazer face ao impacto financeiro da pandemia de Covid-19 nas empresas, justificou a decisão com base nas elevadas quebras de receitas estimadas.

Em declarações a uma das rádios do universo BBC, Ben Kensell, diretor de operações do atual «lanterna vermelha» da Liga inglesa, estima que o clube venha a perder entre 18 e 35 milhões de libras (entre 20 e 40 milhões de euros).

«Tomámos esta decisão para defender os melhores interesses do clube e dos trabalhadores. Geramos um valor de negócio de 123 milhões de libras [€140M], dos quais 93 milhões [€106M] são referentes a transmissões televisivas, e gastámos 125 milhões de libras [€143M] este ano. Se tivéssemos fluxo de caixa para não ter de aderir ao apoio do Governo, como outros clubes têm, não o faríamos», disse.

Nas últimas semanas vários clubes ingleses têm sido criticados pela opinião pública por ponderarem candidaturas ao programa de lay-off específico criado pelo Governo, situação que já levou, por exemplo, o Liverpool a voltar atrás numa decisão tomada.

Não é o caso do Norwich, onde 80 por cento dos salários de 200 funcionários (jogadores não incluídos) já está a ser pago pelo Governo, com os restantes 20 por cento a cargo do clube, o que deverá proporcionar uma poupança na ordem dos 2,5 milhões de libras [sensivelmente 2,9 milhões de euros].

Ainda assim, um valor curto para fazer face às perdas de receitas estimadas. A direção dos canaries fala em 1,5 milhões de libras [€1,7M] por cada jogo em casa (partidas deverão ser realizadas à porta fechada quando as competições forem reatadas) e ainda entre 10 milhões e 25 milhões de libras (€11M a €29M) em receitas televisivas.