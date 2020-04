Há quase 16 anos, Portugal viveu um dos jogos mais épicos e arrepiantes na história dos Campeonatos da Europa. A 24 de junho de 2004, depois de 120 minutos, Ricardo acabou como herói improvável nos penáltis: defendeu sem luvas e bateu depois David James para colocar a equipa das quinas na meia-final da prova que o país organizou.

Uma noite que o Maisfutebol, numa altura em que o futebol profissional está parado em praticamente todo o mundo, recordou esta sexta-feira e que teve voltas, reviravoltas e uma imensidão de incidências para sempre recordar.

Com a experiência de Figo, Ricardo Carvalho ou Nuno Gomes e a irreverência do jovem Cristiano Ronaldo na frente, tudo começou mal para Portugal. Costinha, que há um mês tinha então sido campeão europeu pelo FC Porto, falhou um cabeceamento na bola e deixou Owen na cara de Ricardo para dar vantagem aos ingleses, ao minuto três.

Foi preciso esperar 80 minutos para ver a esperança lusa renascer.

O jovem Wayne Rooney não durou meia hora em campo, por lesão: foi substituído por Vassell, que sucumbiria na decisão final, às mãos de Ricardo.

Ao minuto 83, já sem Costinha e Figo em campo, Luiz Felipe Scolari viu as apostas saídas do banco resultarem em cheio: Simão cruzou e Postiga, de cabeça, obrigou ao prolongamento com o 1-1 no marcador.

Neste, Rui Costa, a última aposta de Scolari a partir do banco, galgou metros para um remate indefensável e reviravolta no marcador ao minuto 110. Sol de pouca dura, porque Frank Lampard faria o 2-2 para ditar o ‘bate-bate coração’ dos penáltis.

Dos 11 metros, mais e mais emoção. Beckham atirou para a bancada, Rui Costa também o fez e, entre os restantes remates certeiros, Ricardo tirou as luvas para defender o remate de Darius Vassell, antes de assumir a marcação do penálti decisivo para selar a festa portuguesa na Luz.

Jogo realizado no Estádio da Luz, Lisboa.

Árbitro: Urs Meier (Suíça).

PORTUGAL: Ricardo; Miguel (Rui Costa, 79’), Jorge Andrade, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha (Simão, 63’), Deco, Maniche; Figo (Hélder Postiga, 75’), Cristiano Ronaldo, Nuno Gomes.

INGLATERRA: David James; Gary Neville, John Terry, Sol Campbell, Ashley Cole; Steven Gerrard (Hargreaves, 82’), Paul Scholes (Phil Neville, 57’), Frank Lampard, David Beckham; Wayne Rooney (Vassell, 27’), Michael Owen.

Disciplina – cartões amarelos: Steven Gerrard, 37’, Gary Neville, 45’, Costinha, 56’, Deco, 85’, Phil Neville, 92’, Ricardo Carvalho, 119’.

Marcador: Michael Owen, 3’, Hélder Postiga, 83’, Rui Costa, 110’, Frank Lampard, 115’.