Ricardo e André Horta juntaram-se para uma animada conversa no Instagram do Maisfutebol e revelaram qual o melhor momento que passaram juntos no futebol. Com pouco mais de dois anos de diferença, Ricardo andou sempre à frente de André na formação, mas acabaram por jogar juntos na seleção de sub-21 pela mão de Rui Jorge. Um momento inesquecível para os unidos irmãos que agora voltaram a jogar juntos no Sp. Braga.

Foi há pouco mais de três anos, precisamente a 6 de setembro de 2016, quando o selecionador de sub-21 juntou os dois irmãos num embate frente à Grécia, poucos dias depois de André, na altura no Benfica, ter substituído o irmão, já no Sp. Braga, noutro jogo frente a Israel.

«Não sou um bom contador de histórias. Nunca nos encontrámos na formação, mas chegamos a jogar um jogo de sub-21 por Portugal. Isso foi marcante porque queríamos muito jogar juntos. Nesse jogo, em Barcelos, conseguimos jogar os dois juntos, ainda por cima a representar a seleção. Foi muito especial», começa por destacar Ricardo.

André também não esquece esse jogo, até porque só tinha 19 anos, face aos 21 do irmão. «Essa história acabou por nos marcar. É o nosso melhor momento juntos no futebol até hoje. É um jogo pela seleção e isso quer dizer muito, é o sonho de qualquer jogador. Na altura foi os sub-21, esperamos que um dia possas ser na seleção principal. Ele esteve sempre dois escalões acima, só nos sub-21, que engloba três escalões, é que podíamos coincidir. Por sorte, por trabalho nosso, e muito mérito nosso, acima de tudo, dissemos presente e foi muito bom jogarmos juntos. Foi um orgulho para nós», destacou André.