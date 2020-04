Nani, jogador dos Orlando City, contou como tem passado este período de confinamento nos Estados Unidos, numa conversa promovida pela Major League Soccer (MLS), através do Instagram. O internacional português destaca ainda a conquista do Euro 2016 como a «melhor memória da carreira» e deixou um elogio especial a João Félix.

«Tenho estado em casa, fazendo exercício, que é muito importante para o corpo e para a mente, e tentando passar tempo com o meu filho e ajudá-lo nos trabalhos da escola», revelou Nani, que diz preferir especialmente apoiar o filho “«os exercícios de matemática».

Com um longo percurso na Seleção Nacional, com 112 internacionalizações, Nani reconhece que ganhar o Euro 2016 é «a melhor memória da minha carreira». «Quando jogas pelo teu país, todos te apoiam e te querem ver ganhar. Ganhar o Euro foi muito especial», recorda, tendo também abordado o lado mais pessoal de Cristiano Ronaldo. «O Cristiano é uma pessoa muito divertida. Gosta de rir-se e fazer piadas com aqueles com quem tem confiança, num ambiente mais privado», acrescentou.

Ainda à espera de luz-verde para o arranque da temporada 2020 da MLS, Nani nomeou os três jogadores da liga norte-americana que mais gosta de ver jogar. «Josef Martínez [Atlanta United], o português Pedro Santos [Columbus Crew] e Alejandro Pozuelo [Toronto FC]». Questionado sobre especialistas em livres, Nani realçou a «elegância» de David Beckham, a técnica «que todos tentam imitar de Cristiano Ronaldo» e o «pé esquerdo» de Roberto Carlos.

Quanto ao jogador jovem que mais o impressiona na atualidade, Nani mencionou Kylian Mbappé. «Surpreendeu-me muito o crescimento tão rápido dele nos últimos dois anos. Mas há outros grandes talentos, como João Félix, que pode ser um dos jogadores mais importantes do mundo», referiu.

A terminar, Nani deixou uma mensagem para todos os adeptos do futebol. «Neste momento, sinto-me melhor do que nunca e quero produzir bom futebol para os fãs que me apoiam. Espero que o futebol volte rápido porque a MLS tem sido uma grande experiência para mim. Mantenham-se saudáveis, em casa e tentem fazer exercício», destacou