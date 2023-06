O suspeito do assassínio de três pessoas em Nottingham, na última terça-feira, foi identificado como sendo Valdo Calocane, originário da Guiné Bissau, com dupla nacionalidade, guineense e portuguesa, residente no Reino Unido desde criança.



Segundo noticia a CNN Portugal, o suspeito tem 31 anos e é licenciado em engenharia mecânica. O pai de Valdo terá saído da Guiné e chegado a Portugal para trabalhar na Madeira, onde conseguiu nacionalidade portuguesa adianta a BBC e terá sido através da cidadania portuguesa que a família se conseguiu fixar no Reino Unido.



Valdo tinha sete anos quando a família se mudou novamente para o Reino Unido. O jovem cresceu na cidade de Haverfordwest, Pembrokeshire, no País de Gales. O pai é cuidador e a mãe é enfermeira no Withyshaw Hospital.



Desconhece-se a profissão atual de Valdo, sabe-se sim, que Valdo frequentou o liceu de Haverfordwest e que entrou para a Universidade de Nottingham em 2019, numa vaga para alunos mais velhos. Concluiu os estudos em 2022 na mesma universidade que as duas vítimas frequentaram.

Valdo Calocante foi detido após perseguição policial e encontra-se sob custódia. Para já, nada aponta para uma motivação ideológica para o ataque.



Refira-se que o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, revelou estar em contacto com as autoridades britânicas.

«Descobrimos recentemente, esta manhã, que aparentemente o suspeito tem nacionalidade portuguesa. Estamos a investigar o assunto, mas estaremos em estreito contacto com as autoridades britânicas a este respeito», afirmou aos jornalistas após um encontro com o homólogo britânico, James Cleverly.



