Bernardo Silva e Bruno Fernandes vão estar, muito provavelmente, frente a frente neste domingo no dérbi de Manchester e o jogador do City deixou rasgados elogios ao rival do United, com Pep Guardiola a fazer o mesmo.

«O Bruno é um bom amigo, joguei com ele desde os sub-19 de Portugal», começou por lembrar o esquerdino, em entrevista ao Sport360.

«As suas qualidades? Capacidade de trabalho, é muito inteligente e é alguém que aparece bem na área, marca muitos golos e faz assistências», acrescentou Bernardo Silva.

«É um grande clube para ele, é uma grande oportunidade e ele tem estado muito bem, fico feliz por ele porque é meu amigo, mas não quero que ele vença domingo [amanhã], quero vencê-lo, claro», prosseguiu o internacional português.

Questionado sobre o porquê de Bruno Fernandes se ter transferido apenas em janeiro, Bernardo Silva respondeu: «Não sei. Ele foi bastante caro e, por vezes, não é fácil obter um jogador como o Bruno porque as equipas exigem muito dinheiro por um jogador como ele. Mas acho que ele vale o que custou e está a demonstrá-lo.»

O jogador do Manchester City pede, no entanto, paciência com o compatriota. «As pessoas têm de ter calma. Apesar de ele ser um grande jogador, ainda está no início. As pessoas devem dar-lhe espaço para ele trabalhar e fazer bem o seu trabalho. Ele começou bem e esperemos que continue assim. Ele aguenta a pressão, foi capitão do Sporting durante mais de duas épocas e era o líder. Acho que ele pode ser o líder no Manchester United também.»

Neste domingo, United e City encontram-se em Old Trafford e Bernardo não hesita ao considerar este «um jogo especial para os futebolistas e para os adeptos», aos quais quer oferecer uma vitória.