Bobby Charlton, lenda do futebol inglês e do Manchester United, foi diagnosticado com demência aos 83 anos.

«Todos no Manchester United estão tristes com esta terrível doença que afligiu o Sir Bobby Charlton e continuamos a dar o nosso amor e apoio a ele e à sua família», referiu o clube de Bruno Fernandes numa nota publicada no site oficial após a confirmação da esposa do campeão mundial por Inglaterra (1966) e europeu pelo Manchester United (1968).

Jack Charlton, irmão de Bobby Charlton falecido no verão deste ano, também foi diagnosticado nos últimos tempos de vida.

Esta semana, Nobby Stiles, ex-companheiro de Bobby e Jack Charlton na seleção inglesa e, também ele, campeão do Mundo em 1966 e lenda do Manchester United, morreu esta semana aos 78 anos: sofria de cancro da próstata e demência em estado avançado.