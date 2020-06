O Burnley reagiu de forma implacável à mensagem que um avião exibiu durante o jogo desta segunda-feira com o Manchester City.

«White lives matter (as vidas brancas importam)», dizia a tarja, em alternativa à mensagem «Black lives matter» (as vidas negras importam), que tem sido promovida pelos próprios clubes ingleses no combate ao racismo.

O Burnley era referido na tarja, mas logo após o jogo fez questão de demarcar-se da mesma e mostrou disponibilidade para ajudar as autoridades a identificar os responsáveis, garantindo ainda que estes não têm lugar no clube.

Também o capitão de equipa, Ben Mee, assumiu um discurso duro perante o episódio, logo após o apito final.

«Estou envergonhado e embaraçado com aquilo que um pequeno grupos de adeptos decidiu exibir no ar, à volta do estádio. Nós não somos aquilo. Esses adeptos não perceberam aquilo que estamos a tentar. Essas pessoas precisam vir para o século XXI e educar-se. Não representam aquilo que somos, aquilo que o clube representa, nem aquilo que pensa a maioria dos adeptos», referiu Ben Mee à Sky Sports.