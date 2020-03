Kylian Mbappé fez um golaço pelo PSG na partida da Taça frente ao Lyon. O prodígio francês ganhou a bola na esquerda do seu meio-campo, arrancou até à área e bateu Anthony Lopes. O golo foi partilhado nas redes sociais e o Coventry não perdeu tempo a responder.



O emblema da League One partilhou um golo de Liam Walsh contra o Rochdale em novembro. O médio recuperou a bola no seu meio-campo, seguiu em condução, driblou três adversários e rematou para o fundo da baliza contrária.



«É bom, Mbappé. Mas não tão bom como o do Liam Walsh», escreveu o Coventry nas redes sociais.



Ora veja: