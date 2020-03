Portsmouth confirmou que tem mais outro jogador infetado com Covid-19: Ross McCrorie.



Em comunicado, o emblema da League One refere que jogador de 22 anos está em isolamento e assintomático. Na mesma nota, o histórico clube informa que «aguarda o resultado do teste de um futebolista das reservas».



O Portsmouth já tinha confirmado quatro casos de Covid-19 na passada semana.

📰 #Pompey can confirm that Ross McCrorie has tested positive for coronavirus ⬇️https://t.co/cL4XSfiLvW — Portsmouth FC (@Pompey) March 24, 2020