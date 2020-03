Sean Raggett é um dos quatro jogadores do Portsmouth que testaram positivo por Covid-19 e soube do resultado num local em que o isolamento social não era certamente uma realidade: estava a jantar num pub.

«Fiquei mortificado. Não queria acreditar que o meu teste tinha dado positivo porque não tinha sintomas. Isto é mesmo assustador», afirmou o jogador à imprensa inglesa.

O Portsmouth defrontou o Arsenal no início do mês. O técnico dos «gunners», Mikel Arteta, está infetado e encontra-se em quarentena.

«A minha primeira preocupação foi não infetar ninguém, o pub tinha umas 25 pessoas. Por isso saí logo dali», explicou Sean Raggett.

«Só tive contacto com dois amigos, mas por precaução, quem esteve naquela noite no pub, deveria isolar-se», aponta o jogador, que depois de sair do pub foi depois avisar os pais.

«Bati à porta de casa deles e afastei-me. Disse-lhes que não podia ficar com eles, porque estava infetado», contou o jogador, que avisou depois a namorada, para também se isolar.