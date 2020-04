O Crystal Palace, da Liga inglesa, quer ser reconhecido como o clube mais antigo do mundo ainda em atividade.

A equipa londrina, cuja data de fundação aponta para 1905, fundamenta-se numa investigação do historiador Peter Manning, que sugere que o clube se estabeleceu em 1861, como fundador da Federação Inglesa de Futebol (FA), antes de ter participado no seu primeiro jogo em 1862.

De acordo com a FA, o Sheffield FC, clube amador, é o mais antigo do mundo, tendo sido fundado em outubro de 1857, e o Notts County a equipa profissional mais antiga e em atividade, tendo sido fundada em 1862.

Autor da investigação, Peter Manning afirmou que «o Crystal Palace foi o primeiro parque temático do mundo e era da Crystal Palace Company». Manning explica depois. «Tudo no Palace e nos seus terrenos era da Crystal Palace, incluindo o clube de cricket, fundado em 1857, a emergência do clube de futebol em 1861, até à criação e participação maioritária no clube de futebol profissional em 1905. Como a fundação do clube de futebol data de 1861, podem dizer que são o clube mais antigo do mundo», pode ler-se na página oficial do investigador.

Tendo sido revelada esta investigação, o Crystal Palace anunciou que irá celebrar o seu 160.º aniversário no próximo ano.

«Como adepto do Crystal Palace desde que nasci, é incrível que tenhamos provas legítimas de que somos o clube profissional mais antigo ainda em existência, que estivemos na primeira reunião da FA», afirmou Steve Parish, dono do clube.

Parish agradeceu ainda ao investigador por ter dado vida a esta parte desconhecida da história do clube e do futebol mundial.

«Gostaria de agradecer ao Peter Manning pelo incrível trabalho de investigação da história do clube. É uma história fascinante e espero que os adeptos desfrutem dela neste filme», finalizou.