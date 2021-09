Mark Clattenburg, um dos principais árbitros ingleses durante 13 anos, decidiu escrever um autobiografia chamado «Whistle Blower», na qual contou alguns episódios da sua carreira.



O Dailly Mail revelou uma das história contadas no livro que envolveu o juiz inglês e José Mourinho após um encontro entre o Manchester United e o Stoke City.



«Perguntam-me frequentemente se houve algum jogo em que pensei desistir da carreira na Premier League. O que vou contar é o mais próximo que me consigo lembrar de um momento em que pensei: 'Sabem que mais, já não quero saber mais disto'», começou por dizer.



«Foi no encontro entre o Stoke City e o Man. United, a 21 de janeiro de 2017. O Rooney bateu o recorde de golos de Sir Bobby Charlton com um livre direto perto do final que deu o empate. Depois do jogo, alguém bateu à porta do meu balneário. O José Mourinho entrou e eu estava a tirar as chuteiras e disse-lhe: 'Desta vez deve estar feliz. Não me pode culpar pelo empate, pois não'», acrescentou.



A verdade é que o «Special One» considerou ter razões de queixa do árbitro. «Ele disse que me podia culpar e começou a falar de uma mão na bola do Shawcross na área do Stoke. 'Está a falar de quê? Eu decidi bem e sei o que fiz’, respondi. ‘Não, eu vi o vídeo, decidiste mal’, insistiu. Nesse momento, peguei na chuteira e atirei-a contra a parede mesmo ao lado dele. ‘F***, saia do meu balneário. Saia!'», relatou.



Clattenburg, que dirigiu as finais da Champions e do Euro em 2016, decidiu nessa noite que iria deixar de dirigir jogos em Inglaterra.



«Passei-me com ele [Mourinho] e percebi que não estava para aturar mais aquilo, estava farto daqueles 'mind games' ridículos. Fui para casa, revi o jogo e percebi que tomei a melhor decisão, já que a bola bateu no peito do Shawcross. Nessa noite fui para a cama e percebi que estava mesmo farto. Pensei para mim que não me iria mais chatear com idiotas desses», contou.



Mark Clatteburg retirou-se do futebol inglês e entre 2018 e 2019 apitou jogos da Liga chinesa e saudita.