O antigo guarda-redes Mark Schwarzer revelou a estratégia de Mourinho para evitar que o Liverpool se sagrasse campeão em 2013/14. De acordo com o ex-internacional australiano, o técnico português queria frustrar os reds.



A estratégia surtiu efeito, visto que a equipa de Brendan Rodgers perdeu frente ao Chelsea e acabou por ver o Manchester City celebrar a conquista da Premier League.



«É importante não esquecer que tínhamos o jogo contra o Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões poucos dias depois. Nunca pensei jogar um jogo daqueles, mas o Cech lesionou-se e entrei [ndr: em Madrid na primeira mão]. O Mourinho não queria que o Liverpool fosse campeão. Nem ele nem o nosso balneário. Mourinho não andou bem durante aquela semana, estava doente e a palestra durou sete ou oito minutos. Alguns dos jogadores mais importantes ficaram em Londres e tínhamos também algumas lesões no plantel.... Jogaram o Ivanovic e o Kalas, uma estreia na Premier League, no centro da defesa», começou por contar Schwarzer à BBC.



«O Mourinho disse-nos que o segredo era frustrá-los. Disse também que tínhamos de os irritar e que essa estratégia ia funcionar e que eles acabariam por abrir espaços. Pessoalmente disse-me para perder tempo desde o primeiro minuto quando tivesse a bola. Para caminhar e nunca correr. Os adeptos e jogadores do Liverpool ficaram doidos. Nunca tinha visto Anfield assim. Estragámos a festa deles», acrescentou.



De resto, esse jogo ficou marcado pela escorregadela de Gerrard que permitiu a Demba Ba isolar-se e colocar o Chelsea em vantagem. No período de descontos, Fernando Torres assistiu Willian que fixou o triunfo dos blues em Anfield.



A mítica escorregadela de Steven Gerrard: