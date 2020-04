Foi há dez anos que Mourinho viveu uma das noites mais memoráveis da carreira: ao serviço do Inter de Milão, o treinador português fez uma exibição ultradefensiva em Camp Nou, conseguir perder apenas por 1-0 e dessa forma eliminou o Barcelona da final da Liga dos Campeões, que o Inter de Milão haveria de ganhar com um triunfo sobre o Bayern Munique.

A derrota frente ao Barcelona por 1-0 teve de tudo para ser épica: Thiago Motta foi expulso ainda na primeira parte, deixando o Inter de Milão com menos um jogador em campo, os italianos defenderam com uma linha de seis na defesa e todos atrás da bola durante praticamente os noventa minutos, sofreram só um golo marcado por Piqué e acabaram por triunfar na eliminatória, fazendo valer o triunfo por 3-1 no Giuseppe Meazza. O Barcelona ficou a um golo da final da Champions.

Para tornar tudo ainda mais inesquecível, os jogadores, adeptos e dirigentes do Inter Milão fizeram uma festa enorme logo após o último apito do árbitro, o guarda-redes Valdés travou-se de razões com José Mourinho e os responsáveis do Barcelona mandaram ligar os aspersores de Camp Nou, tornando a festa do Inter Milão histórica... e molhada.