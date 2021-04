A FIFA anunciou que está solidária e que apoia a campanha do futebol inglês de boicote às redes sociais face ao crescente número de mensagens de teor discriminatório publicadas por adeptos.

«A FIFA apoia a iniciativa do futebol inglês para denunciar a descriminação e outros conteúdos ofensivos nas redes sociais. Não há lugar para a descriminação no futebol e na sociedade em geral e condenamo-la», escreve o órgão num curto comunicado.

O órgão que gere o futebol mundial faz ainda um apelo. «Acreditamos que as autoridades e as companhias que gerem as redes sociais deviam dar passos reais e efetivos para acabar com estas abomináveis práticas porque estão cada vez piores e é preciso fazer qualquer coisa – e rapidamente – para meter um travão a isto», refere ainda o comunicado da FIFA.