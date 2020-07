A Premier League apresentou esta quarta-feira a Flight Ball [bola voadora], a nova bola para a temporada 2020/21 que arranca a 12 de setembro.

Uma bola com melhorias aerodinâmicas desenhada exclusivamente para a Premier League que resulta de uma investigação de oito anos, incorporando a tecnologia AerowSculpt, com pequenas ranhuras num desenho revolucionário.

Harry Kane, avançado do Tottenham, foi dos primeiros a experimentar a nova bola e destacou a fiabilidade e consistência como principais qualidades. «A coisa mais importante numa bola é conseguirmos pô-la onde queremos. A consistência é o aspeto mais importante. É muito importante teres confiança na bola com que estás a jogar», comentou.

💥 Pace, precision and explosiveness.



Are you ready for @NikeFootball’s new Premier League match ball? 🎯



Introducing the official 2020/21 Premier League Nike Flight ball #Playwithlove 👉 https://t.co/tL0aqKkB5C pic.twitter.com/AYahTd35ZC