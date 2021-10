Era a «chicotada» mais previsível da Premier League, mas foi confirmada nesta quarta-feira: Steve Bruce já não é treinador do Newcastle. Uma rescisão que começou a ser projetada assim que os «Magpies» foram comprados por um fundo saudita.

Com um novo projeto a ser implementado no clube, cresce a expectativa em torno do nome do novo técnico. A imprensa inglesa admite vários perfis: um técnico conceituado, cuja contratação deixe logo uma mensagem de que é para pensar em voos mais altos, ou um técnico jovem, que represente uma ambição renovada em St. James Park.

O português Paulo Fonseca é apontado como um dos favoritos à sucessão de Steve Bruce, mas a lista é longa.

