O Manchester City joga em Craven Cottage este sábado e, na antevisão à partida, Pep Guardiola elogiou o trabalho que Marco Silva tem feito no Fulham.

«Excelente. Não só esta época, ele foi promovido com o Fulham a jogar um futebol excelente. Na última época, estiveram muito bem. Os seus padrões ofensivos e defensivos são muito bons. Admiro-o muito. No Watford também esteve muito bem, teve alguns problemas no Everton, mas vê-se o impacto que tem no Fulham», disse o treinador dos «citizens» em conferência de imprensa.

O Fulham-Manchester City está marcado para as 12h30 deste sábado e corresponde à 37.ª jornada da liga inglesa.

A equipa de Guardiola segue na segunda posição, a um ponto do líder Arsenal, mas com menos um jogo. Já os «cottagers», ocupam o 13.º posto.