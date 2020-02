A vitória Manchester United frente ao Chelsea, por 2-0, contou com um Bruno Fernandes inspirado. Apesar de não ter marcado, o jogador português atirou uma bola ao poste e ficou diretamente ligado ao segundo golo dos red devils, tendo batido o canto que Harry Maguire finalizou.

No rescaldo desse jogo, a imprensa inglesa deixou naturalmente várias palavras elogiosas com a exibição do médio português.

O Daily Star, por exemplo, dá conta da qualidade «excecional» Bruno Fernandes enquanto marcador de bolas paradas. O jornal lembrou o livre ao poste e a marcação do canto que originou o golo de Harry Maguire.

«Depois de tanto tempo, United tem um médio em quem pode confiar» é o destaque do The Guardian.

O Daily Express revela a enorme satisfação de Ole Gunnar Solskjaer com a «classe superior» de Bruno Fernandes em bater bolas paradas.

Também o Daily Mail dá igualmente destaque a esta qualidade do médio português, lembrando que «Bruno Fernandes é especialista em bolas paradas».

Já o Daily Mirror recorda a transferência milionária para o United antes de elogiar a sua qualidade nos lances de bola parada: «A sua colocação na bola parada pareceu mesmo o maior foco de perigo do United. Por agora, muito bem».

