John Obi Mikel decidiu encerrar a carreira de futebolista aos 35 anos.



O médio chegou à Europa para jogar no Lyn, a Noruega e rapidamente chamou a atenção do Chelsea. Em Londres, o internacional nigeriano cumpriu 371 jogos e conquistou um títulos: dois campeonatos ingleses, quatro Taças de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa, uma Supertaça inglesa, uma Liga Europa e uma Liga dos Campeões. Jogou ainda no Tianjin Teda, Middlesbrough, Trabzonspor e Stoke City, além do Kuwait SC.



«Há uma expressão que diz que todas as coisas boas têm um final e para a minha carreira, esse dia é hoje. Olho para os 20 anos da minha carreira e fico muito satisfeito com tudo o que fui capaz de conquistar. Nada disso seria possível sem o apoio incondicional da minha família, treinadores, clubes, colegas e adeptos fiéis. Apoiaram-me sempre durante os bons e maus momentos, mesmo quando não estive à altura das expetativas. Obrigado. Quero também deixar uma palavra a todas pessoas que fui capaz de inspirar ao longo da minha carreira a não desistirem dos seus sonhos. Não é um adeus, mas o início de outro capítulo da minha carreira. Estou ansioso por ver o que o futuro me reserva. Obrigado», pode ler-se na nota divulgada pelo futebolista nas redes sociais.



Obi Mikel, internacional pela Nigéria em 91 jogos, conquistou a Taça das Nações Africanas em 2013 e integrou o onze ideal da competição.