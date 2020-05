Atualmente no quarto escalão do futebol inglês, o Leyton Orient anunciou que já tem patrocinador para colocar na frente do equipamento 2020/21. Até aqui nada de novo, se o acordo não tivesse sido celebrado com... Harry Kane, internacional inglês do Tottenham.

Mas não se julgue que o pupilo de José Mourinho decidiu investir em autopromoção. Nada disso. Esta foi a forma criativa que o jogador encontrou para ajudar o clube no qual fez a estreia profissional, em 2011, por empréstimo do Tottenham.

Cada um dos equipamentos do Leyton Orient destacará uma causa. A camisola principal, vermelha, terá um «Obrigado aos heróis da linha da frente», a propósito do combate à covid-19. O segundo equipamento, em preto, vai ter referência a uma instituição que presta cuidados de saúde a crianças. A terceira camisola, listada a vermelho e branco, vai destacar uma instituição dedicada à saúde mental.

O Leyton Orient explica que este acordo foi aprovado pelas instâncias desportivas britânicas, e que vai doar 10 por cento da venda das camisolas para estas instituições.

«Nasci e cresci a escassos quilómetros do estádio, e fico muito feliz por ter a oportunidade de retribuir ao clube que permitiu a minha estreia profissional. Para além disso é também uma forma de agradecer a todos aqueles que têm estado na linha da frente, assim como às instituições de caridade que apoiam e prestam cuidados nestes momentos difíceis», justificou Harry Kane.