Diogo Jota marcou dois dos seis golos da goleada do Liverpool contra o Leeds United, esta segunda-feira. No final do jogo, o internacional português mereceu os elogios do técnico dos «reds», Jurgen Klopp.



«Fez um grande jogo. Há muito espaço para melhorar. Os jogadores puxaram uns pelos outros nos treinos. Agora, finalmente temo-los todos de volta, espero que assim continue. Muitos jogadores mereciam começar de início esta noite», referiu, citado pela BBC.



O alemão não poupou também nos elogios à prestação da equipa. «Nem sei por onde começar. Todo o jogo foi brilhante com a excepção de um par de momentos. Estivemos em controlo, jogámos de forma calma e brilhante. A nossa pressão foi do melhor que vi em anos. O meu momento preferido foi quando quatro jogadores estavam a tentar roubar a bola a um jogador do Leeds aos 90+2. Jogámos bom futebol e marcámos golos incríveis. Foi a exibição de uma equipa vencedora», disse ainda.