Autor de dois golos na goleada do Liverpool em Elland Road, Diogo Jota admitiu que foi um «grande alívio» estrear-se a marcar esta temporada.



«Finalmente! Está a ser uma época dura tanto para mim como para a equipa. Foi um grande alívio para mim. Foi uma mistura, mas bons sentimentos. Quero estar sempre envolvido. Fiz uma assistência na primeira parte, mas prefiro marcar golos», disse aos microfones da Sky Sports.



O internacional português foi ainda confrontado com a frase célebre de Cristiano Ronaldo «os golos são como o ketchup». «Essa foi uma das frases que Ronaldo disse e ficou-me na cabeça. Sabemos como é o futebol, as coisas mudam rapidamente», atirou.



O internacional português considerou que o Liverpool «jogou muito bem» na segunda parte e apontou o que é necessário para a equipa manter o ciclo vitorioso. «Já tivemos grandes resultados esta época. Já tivemos estes resultados anos, mas temos manter o pés na terra e pensar n próximo jogo», sublinhou.