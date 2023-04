Noite em cheio para Diogo Jota.



Mais de um ano depois, o internacional português voltou aos golos e logo em dose dupla na goleada do Liverpool frente ao Leeds (6-1), em Elland Road.



Depois de cinco jogos sem ganhar, os «reds» fizeram uma primeira parte de bom nível e em quatro minutos construíram uma vantagem de dois golos. Alexander-Arnold recuperou a meio-campo, fugiu pela direita e serviu de bandeja Gakpo para o 1-0. Volvidos quatro minutos, foi a vez de Jota aparecer no encontro com uma recuperação sobre McKennie e uma assistência primorosa para Mo Salah.



O show luso prosseguiu na segunda parte. Mas primeiro, houve um brinde de Konaté que permitiu a Sinisterra fazer o 2-1 e relançar a partida. Depois sim, apareceu Jota com uma finalização com classe na cara de Meslier.



O ex-Wolverhampton chegou ao bis com um pontapé colocadíssimo à entrada da área depois de um passe de Henderson. Pelo meio, sublinhe-se, já Salah tinha bisado com um "passe" para a baliza contrária.



Com a vitória no bolso, Klopp promovou o regresso de Luis Díaz, internacional colombiano que esteve vários meses afastado da competição por lesão, e lançou também Darwin e Firmino, além de Thiago. Acabaria por ser o ex-Benfica a fixar o resultado final com um golo no período de descontos.



Esta vitória deixa o Liverpool com 47 pontos, a seis do Tottenham, a primeira equipa em zona de apuramento para as competições europeias. Por sua vez, o Leeds United é 16.º com 19 pontos.



Classificação da Premier League