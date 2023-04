Houve uma bola dentro de cada baliza, mas Chelsea e Liverpool não saíram do nulo em Stamford Bridge, na noite desta terça-feira, em jogo de acerto de calendário na Premier League, relativo à sétima jornada.

João Félix foi titular no Chelsea e saiu aos 86 minutos, numa noite em que bem tentou, mas não conseguiu fazer a diferença para os azuis de Londres, comandados neste jogo por Bruno Saltor, depois da saída de Graham Potter.

Os dois golos (que não valeram) foram para o Chelsea, um em cada parte. Aos 26 minutos, Reece James até marcou, mas o lance foi anulado por fora de jogo do ex-Benfica Enzo Fernández. Ao minuto 50, Kai Havertz finalizou à saída de Alisson, que fez a mancha, mas viu a bola ressaltar para o alemão e acabar no fundo da baliza. Porém, o toque final de Havertz tramou o próprio: foi com o braço e o 1-0 voltou a ser anulado, com auxílio do vídeo-árbitro.

Num jogo em que Diogo Jota cumpriu os 90 e poucos minutos do lado do Liverpool, a equipa de Jurgen Klopp foi sobretudo perigosa em dois lances seguidos perto do intervalo, por Joe Gomez e Fabinho. Mas pouco mais, numa noite com pouca inspiração de parte a parte.

O jogo acabou mesmo com o nulo, que em pouco é útil de parte a parte. O Liverpool segue em oitavo, com 43 pontos. O Chelsea é 11.º, com 39. Foi o terceiro jogo seguido na Premier League sem vitórias para uma e outra equipa.

Nos outros jogos desta noite, todos relativos à sétima jornada, houve triunfos de Brighton, Leeds e Aston Villa.

O Brighton venceu por 2-0 na visita ao Bournemouth e continua firme na luta pelos lugares europeus, no sexto lugar. O jovem irlandês de 18 anos Evan Ferguson abriu o marcador (28m) e o paraguaio Julio Enciso fixou o resultado em tempo de compensação (90+1m), na estreia do ex-Libertad a marcar na Premier League.

O Aston Villa, sétimo classificado, não desarmou perante o Brighton e venceu por 2-1 na casa do Leicester, que teve o português Ricardo Pereira como suplente utilizado, em campo desde o minuto 85. Ollie Watkins (24m) e Bertrand Traoré (87m) valeram os três pontos ao Villa. Harvey Barnes marcou para o Leicester (35m) que acabou o jogo reduzido a dez, fruto da expulsão de Dewsbury-Hall (70m).

O Brighton é sexto com 46 pontos e o Villa sétimo com 44. O Bournemouth é 18.º, com 27, em zona de descida, onde está também o Leicester, em 19.º com 25.

Já o Leeds somou um importantíssimo triunfo na fuga aos lugares mais baixos da tabela: 2-1 na receção ao Nottingham. Os golos de Jack Harrison (20m) e Luis Sinisterra (45+1m) permitiram dar a volta ao marcador, depois do golo de Orel Mangala que deu vantagem aos visitantes (8m). O Leeds ascende assim ao 13.º lugar, agora com 29 pontos e o Nottingham segue com 27 e no 17.º lugar, à porta da zona de descida.