O Liverpool soma e segue na Premier League inglesa e venceu, esta quinta-feira, o Sheffield United por 2-0, em Anfield, com golos de Mohamed Salah e Sadio Mané.

Triunfo assente numa exibição segura e consistente, facilitada pelo golo madrugador de Mohamed Salah aos quatro minutos, num desvio na área, a cruzamento de Robertson.

A equipa orientada por Jurgen Klopp completou o resultado já na segunda parte, numa jogada soberba pelo lado esquerdo. Aos 64 minutos, Robertson lançou a velocidade de Mané na esquerda, o senegalês avançou, tabelou com Salah e o egípcio, numa visão de jogo perfeita, colocou a bola perto da marca de penálti, devolvendo para Mané, na recarga a um primeiro remate, fazer o 2-0 final (na foto).

Depois das vitórias dos mais diretos adversários, o Leicester e o Manchester City, o Liverpool somou a 11.ª vitória seguida na liga inglesa, a quinta em série sem golos sofridos. Dessa forma, repôs a vantagem de 13 pontos como líder: soma agora 58 para os 45 do vice-líder Leicester, tendo ainda menos um jogo para poder alargar o estatuto de primeiro classificado.

Nota ainda para o domínio estatístico do campeão europeu de clubes em campo, de acordo com os dados oficiais da Premier League: 74,8 por cento de posse de bola, 19-3 em remates, 7-2 nos remates enquadrados, mais do dobro dos toques (1104-471) e quase o triplo dos passes do Sheffield (969-326).

