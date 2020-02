O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) confirmou, esta quarta-feira, que o Manchester City recorreu da sanção imposta pela UEFA, que baniu o clube inglês das competições europeias por duas temporadas. (https://maisfutebol.iol.pt/geral/14-02-2020/uefa-bane-manchester-city-das-competicoes-europeias-por-dois-anos)

«O recurso é dirigido contra a decisão do Comité de Controlo Financeiro, que a 14 de fevereiro de 2020, considerou que o Manchester City violou os regulamentos de licenciamento de clubes e fair-play financeiro da UEFA, tendo sido sancionado com a exclusão das próximas duas temporadas de competições de clubes da UEFA […] e condenado a pagar uma multa de 30 milhões de euros», pode ler-se no comunicado.

Recorde-se que o clube inglês está acusado de ter «exagerado na sua receita de patrocínio e nas informações de equilíbrio enviadas à UEFA entre 2012 e 2016».