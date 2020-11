Há muito que Bruno Fernandes já conquistou Inglaterra. Desde a sua estreia em fevereiro deste ano, o internacional português esteve envolvido em 34 golos nos 35 jogos em que participou.



No total, o médio soma 21 golos e 13 assistências de acordo com os dados da Opta. Números anormais para um jogador da sua posição.



Esta noite Bruno Fernandes fez dois golos na goleada dos red devils ao Basaksehir, numa partida da quarta jornada do grupo H da Liga dos Campeões.





