Bruno Fernandes podia ter anotado um hat-trick frente ao Basaksehir. No entanto, o médio teve uma atitude altruísta e permitiu que fosse Rashford a cobrar o penálti aos 36 minutos.



Após a partida, o internacional explicou por que razão deixou que o inglês batesse a grande penalidade.



«Todos os jogadores querem marcar um hat-trick, mas depois do jogo da Premier League [frente ao WBA] disse- ao Rashford que ele batia o próximo. Além disso, ele é um dos melhores marcadores da Liga dos Campeões e achei que seria importante para ele e para a sua confiança marcar. Não interessa quem bate o penálti, interessa que o Man. United marca. Quando a equipa marca, eu também marco. Temos de pensar no jogo de domingo e vencê-lo e depois, embora não tenhamos muito tempo, vamos pensar no jogo com o PSG», referiu, em delcarações à BT Sport.



Bruno Fernandes abordou ainda o golaço que marcou logo aos quatro minutos do encontro.



«Foi um golo muito bom. Digo sempre que temos de estar preparados quando estamos fora da área para estas situações ou para parar o jogo com faltas e impedir o contra-ataque. Talvez da próxima vez tenha de fazer falta e ver cartão amarelo», atirou, entre risos.



Refira-se que após Rashford transformar o penálti em golo abraçou Bruno Fernandes (veja as imagens no vídeo associado ao artigo).