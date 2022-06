O Manchester United já começou oficialmente a nova temporada, no centro de treinos de Carrington, no Reino Unido.

O treinador neerlandês Erik ten Hag trabalhou com os seus novos jogadores em campo pela primeira vez, não contando ainda com todos os elementos do plantel.

Nota para a ausência da trio de jogadores portugueses, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, que têm autorização do clube para se apresentarem mais tarde, após participação nos compromissos de seleção portuguesa na Liga das Nações.